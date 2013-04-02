Девочка падала с 12-го этажа: спас металлический прут

Наряд Государственной службы охраны спас девушку, которая повисла на 12-ом этаже недостроенного дома в Октябрьском районе Мариуполя Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГСО при Главном управлении МВД Украины в Донецкой области.

В частности, как отметили в Управлении, наряд Государственной службы охраны, получив сообщение от дежурного райотдела милиции около 6 часов утра, оперативно прибыл на место происшествия, на улицу Артема. Выяснилось, что там на одном из последних этажей заброшенного 14-этажного дома висит девушка.

Оказалось, что две 15-летних подруги отмечали неподалеку день рождения, и под утро им срочно захотелось «поговорить» в недостроенном доме, - по крайней мере, так позже объяснила одна из них, рассказали в ГСО. Они проникли в многоэтажку, которую за сильный крен и аварийное состояние в народе назвали «пизанской башней». По версии очевидцев, одна из девушек пыталась наложить на себя руки, для чего выбрала этаж выше, вышла на недостроенный балкон и сорвалась, повиснув вниз головой. Спас ее металлический прут, за который она зацепилась, а также подруга, которая своевременно схватила ее за ноги.

В таком положении подруг и обнаружили сотрудники ГСО. Они подтянули вверх потерпевшую, которая была без сознания.

Одну из девушек отвезла в больницу «скорая», вторая была доставлена в Октябрьский райотдел милиции для выяснения причин и обстоятельств данного эпизода, отметили в УГСО.