Кто защитит право Общества слепых на базу отдыха?

Прокуратура Киевской области предпринимает меры для обеспечения права Украинского общества слепых на пользование земельным участком на берегу Днепра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в некоторых СМИ появилась информация о конфликте, который возник вокруг базы отдыха Украинского общества слепых, расположенной на берегу Днепра в поселке Козин Обуховского района. Частная компания в суде пытается отнять у общества слепых земельный участок, на котором расположен санаторий. Общество самостоятельно принимало участие в судебном рассмотрении дела в первой инстанции. Решением Обуховского районного суда государственный акт на право пользования обществом слепых указанным земельным участком был отменен, соответствующие решения поселкового совета о ее выделении признаны недействительными.

По инициативе прокуратуры Киевской области прокуратура Обуховского района обжаловала решение Обуховского районного суда в апелляционном порядке, в связи с тем, что оно принято с нарушением норм материального и процессуального права.

На данное время дело находится на рассмотрении в апелляционном суде Киевской области.