Во Львове снежная глыба чуть не убила 18-летнюю девушку

Во Львове снежная глыба, упавшая с крыши здания педагогического колледжа Львовского национального университета им. И.Франко, тяжело травмировала 18-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие случилось 1 апреля в 15.26 в Лычаковском районе Львова по ул. Туган-Барановского, 7-а. По этому адресу находится педагогический колледж Львовского национального университета имени И.Франко.

Пострадавшую с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова. Состояние девушки – средней тяжести.