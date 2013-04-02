СЭС будет проверять качество воды в Киеве ежедневно

Качество питьевой воды в столичных водопроводах будут проверять ежедневно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение председатель КГГА Александр Попов дал Главному управлению государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве.

«Сейчас по регламенту городская санэпидемстанция осуществляет анализ качества питьевой воды раз в неделю. Однако, учитывая ситуацию со стремительным таянием большого количества снега и прохождением весеннего паводка, контроль водопроводной воды должен происходить ежедневно. Мы организуем работу так, чтобы всю информацию об отклонении норм качества сразу обнародовать, в частности, на официальном сайте городской администрации. Хоть сейчас причин для беспокойства у киевлян нет», – отметил А.Попов.

Он заметил, что, по оценкам специалистов Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, качество воды в столичных артезианских скважинах – бюветах – тоже в норме.