На Виннитчине из-за гриппа закрывают детские садики

Распоряжением Гайсинского городского совета Винницкой области приостановлена работа 5-ти дошкольных учреждений из-за гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, в связи с осложнением эпидемической ситуации в связи с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по распоряжению Гайсинского городского совета с 27 марта по 5 апреля приостановлена работа дошкольного учебного заведения № 1 «Подснежник», который обслуживает 90 детей и имеет 28 человек обслуживающего персонала. Также приостановлена работа дошкольных учебных заведений №2 «Колокольчик» №4 «Звездочка» №5 «Факел» и №7 «Березка» с 1 апреля по 5 апреля, которые обслуживают 845 детей и имеют 218 человек персонала.