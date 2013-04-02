В Киеве на станции "Вышгородская" обвалился перрон с людьми

В Киеве на железнодорожной станции "Вышгородская" обвалился перрон.

Как сообщает веб-сайт «5 канала» со ссылкой на очевидцев, люди, ожидавшие поезд, падали просто на рельсы.

По сообщению телеканала, инцидент произошел именно тогда, когда подъехал поезд. Часть пассажиров успели заскочить в вагон, но некоторые, со слов очевидцев, упали просто под вагон. Машинист обвала не заметил - закрыл дверь и двинулся дальше. Сколько людей пострадали в результате инцидента - "5 канал" сейчас выясняет. Известно, что людей на станции было очень много – в последние дни электрички курсируют с интервалом около часа.

"В то время, когда люди начали выходить из электрички, обвалился под людьми перрон бетонный - ну я не знаю, из чего этот перрон, и люди падают - и те, кто выходит из электрички, и те, кто стояли, падают в эту яму, в проваленный перрон. Там бросились все вокруг заглядывать", - цитирует «5 канал» одного из очевидцев происшествия.

В то же время Интернет-ресурс «В час пик» со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

«Сообщение о происшествии поступило в 10:03. Наша служба передала сообщение представителям «Укрзализныци», а на место происшествия выехало подразделение спасателей Оболонского района Киева. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Помощь спасателей не понадобилась», - сообщили в ГУ ГСЧС Киева.