Львовщина: врачи вымогали взятки у тяжелобольных

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Львовской области разоблачили организованную преступную группу из числа врачей, которые вымогали взятки за установление группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время расследования было установлено, что служебные лица медико-социальных экспертных комиссий систематически требовали и получали от пациентов с кардиологическими заболеваниями и их родственников взятки.

Злоумышленников разоблачили «на горячем», а их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Размер взяток врачи определяли в зависимости от группы инвалидности и срока, на который она устанавливалась. Даже за неполный месяц им удалось заработать около 64 тысяч гривень. Правоохранители задокументировали 36 эпизодов незаконной деятельности.

Медики отстранены от выполнения обязанностей и находятся под залогом в ожидании решения суда.