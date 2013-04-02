В Киев прибыла дополнительная техника для ликвидации подтоплений

Киевская аварийно-спасательная служба (КАСС), которая подчиняется Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, получила в свое распоряжение дополнительную технику для ликвидации последствий возможных подтоплений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, техника из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областей начала прибывать в столицу с 31 марта.

Среди основных средств для откачивания воды в распоряжении КАСС находятся поршневые насосы сверхвысокой производительности, мотопомпы, а также другой необходимый инвентарь для проведения аварийно-спасательных операций при наводнении и локальных подтоплениях.

Кроме того, столичные коммунальные спасатели имеют в своем распоряжении передвижную дизельную электрогенерирующую станцию, которая способна обеспечить электроэнергией любое социальное учреждение.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида выразил убеждение, что Киев может подтопить не в результате повышения уровня воды в реках, а после таяния большого количества снега, лежащего в городе.

По его словам, в результате весеннего половодья жилым и промышленным объектам Киева не угрожает подтопление.