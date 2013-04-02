Милиционеры застрелили питбуля, который хотел загрызть хозяев

В Запорожье сотрудники милиции застрелили питбуля, который пытался загрызть хозяев.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение о нападении собаки на людей поступило в милицию вечером, 31 марта.

«В 17.45 в Орджоникидзевский райотдел ГУМВД Украины в Запорожской области обратилась жительница Запорожья, которая сообщила о том, что на нее и ее мужа напал их пес бойцовской породы «питбуль». На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Животное на момент приезда сотрудников милиции находилось в подъезде и бросалось на медработников, не давая возможности оказать неотложную помощь пострадавшим. Учитывая, что состояние женщины было угрожающие (из-за потери крови она потеряла сознание) сотрудники патрульно-постовой службы милиции обезвредили собаку, применив табельное огнестрельное оружие», - сообщили в ОСО.

С многочисленными рваными ранами рук и ноги пострадавшая госпитализирована в 9-ю горбольницу Запорожья. Ее состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.