В столице снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве за двенадцатую календарную неделю текущего года (с 25 по 31 марта) зарегистрировано 22,9 тыс. больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 81,4, что ниже эпидемического порога на 20% (эпидпорог на 13-й неделе - 102,7).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичное Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на 13%, в частности, на 6% среди взрослых и на 19% среди детей.

В целом с 1 января по 25 марта 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 361 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлен 21 позитивный результате респираторно-синцитиального вируса. 61 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 25 вирусов гриппа А.