Днепропетровщина: бабушка убила внука, после чего повесилась

31 марта в поселке Дослидное Днепропетровского района 70-летняя женщина убила своего 13-летнего внука, после чего покончила жизнь самоубийством через повешение.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Вчера в милицию обратилась 40-летняя женщина, сообщив, что в 21.20 в своем доме она обнаружила тела малолетнего сына и повешенную мать.

Предварительно, телесные повреждения ребенку молотком нанесла его бабушка, после чего покончила жизнь самоубийством через повешение. По этому факту следственным отделом начато уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью областной милиции Алексей Щербатов, трагедия произошла во внешне «нормальной» семье.

«Ни вызовов в милицию, ни протоколов о правонарушениях не было. Вероятно, причиной убийства стало психическое расстройство бабушки», - сказал А.Щербатов.