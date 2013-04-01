На Буковине угрозы наводнения на сегодняшний день нет

В Черновицкой области угрозы наводнения на сегодняшний день нет, а ситуация относительно уровня воды в самых больших реках области отслеживается круглосуточно.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 1 апреля, на брифинге сообщил первый заместитель начальника управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области Николай Яловый.

Он сообщил, что в ночь с 2 на 3 апреля и с 5 на 6 апреля на территории области ожидаются дожди, однако количество осадков не будет критическим.

«После дождей мы ожидаем поднятия уровня воды в реках Днестр, Сирет и Прут от 1,2 до 1,7 метра. Впрочем, этот уровень не является критическим», - подчеркнул он.

Н.Яловый отметил, что для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области, связанных с пропуском ледохода, паводками и наводнением, областными службами гражданской защиты и местными органами исполнительной власти, в частности, созданы оперативные штабы и мобильные оперативные группы, которые в круглосуточном режиме отслеживают состояние пропуска ледохода на территории края.

«Мы имеем планы первоочередных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций для 94-х населенных пунктов региона, которые попадают в возможную зону затопления, - сказал Н.Яловый. – Кроме этого, прочищаются русла и берега рек от кустарника и остатков лесной древесины, что позволит талой воде беспрепятственно пройти по рекам области».

Первый заместитель начальника управления также сообщил, что подразделения управления имеют 173 единицы техники и специальных средств для откачивания воды.