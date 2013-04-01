На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

На Закарпатье в течение 1 апреля ожидается поднятие уровня воды в реках до 3, местами до 6 метров. В области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в течение 1-го апреля в Закарпатской области ожидаются сильные дожди, особенно в западных и центральных районах, на высокогорье дожди с мокрым снегом. Возможны даже грозы.

В управлении ГСЧС уточняют, что ночью с 31 марта на 1 апреля в Закарпатской области прошли сильные дожди - общее количество осадков достигло 10-20 мм.

Из-за сильных осадков на реках отмечается повышение уровня воды на 0,5-1,2 метра.

Спасатели уточняют, что в течение 1 апреля на реках Закарпатской области ожидается продвижение паводковой волны в нижних течениях притоков и по реке Тисе.

По данным управления, ориентировочные максимальные уровни воды над нулем поста на реке Тисе в г. Тячев ожидаются на уровне 2,6-3,2 м. Также ожидается выход воды на заводь.

Кроме того, на реке Тиса вблизи города Хуста уровень воды в реке повысится над нулем поста на 2,4-3 метра, поблизости пгт Вилок – до 2,7 метра.

Наибольшее повышение ожидается в Закарпатской области на реке Боржава поблизости с. В.Реметы – до 5,6-6,2 метра. По данным спасателей, возможно подтопление сельхозугодий трех населенных пунктов Иршавского района.