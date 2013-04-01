Во Львовской области отец убил 2-месячную дочь

Во Львовской области 33-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области, трагедия произошла 30 марта в одном из сел Дрогобычского района Львовской области. Во время ссоры с 30-летней женой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил на руки двухмесячную дочку и бросил ребенка головой в тумбу.

Медики, приехавшие на вызов милиции, спасти младенца не смогли - от полученных травм девочка умерла.

„Эта семья находилась на учете как неблагополучная. Составлялись несколько раз протоколы за семейно-бытовые правонарушения. А 30 марта в Дрогобычский райотдел милиции позвонила по телефону тетя 30-летней женщины, которая сообщила правоохранителям о семейной ссоре с дракой между супругами. Милиционеры быстро прибыли по указанному адресу, однако к этому времени произошло непоправимое - пьяный отец во время ссоры с женой убил собственную дочку, бросив ее головой в тумбочку”, - проинформировали во ОСО.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 ч. 2 (преднамеренное убийство). Ведется досудебное расследование. Мужчина задержан.