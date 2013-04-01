В Одессе за взятку в 30 тыс задержан врач-отоланголог

В Одессе задержан врач, подозреваемый в получении взятки в суме 30 тыс. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, задержан отоларинголог медицинской санитарной части одной из воинских частей, который вымогал и получил от гражданского лица более 30 тыс. гривен за проведение операции.

Установлено, что медик вымогал и систематически получал взятки от гражданских пациентов. Получение оплаты с гражданских лиц военным медучреждениям разрешено, но при этом сумма конкретно определена приказом начальника медсанчасти.

Сумма, полученная задержанным, в 5 раз превышает установленную начальством таксу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 184 УК Украины (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан либо арестом на срок до 6 месяцев.