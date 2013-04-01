В Киеве будут мониторить территории возможного подтопления

В каждом районе Киева созданы оперативные группы по мониторингу территорий возможного подтопления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, группы работают в круглосуточном режиме.

Основной задачей районных оперативных групп является координация деятельности коммунальных служб и дополнительной техники, прибывшей из других регионов Украины, с целью эффективной организации работы по предупреждению и ликвидации последствий возможного паводка из-за резкого таяния большого количества снега.

Кроме того, внимание уделяется штатной работе по надлежащему функционированию водостоков, дождевых канализаций и коллекторов.