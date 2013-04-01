Черкащина: самое большое наводнение ожидают на р.Тясмин

В Черкасской области самого большого наводнения ожидают на реке Тясмин.

Как сообщил УНИАН начальник Черкасского регионального управления водных ресурсов Александр Бовсуновский, при условии своевременного реагирования на возможные негативные явления, подтоплений ожидать не стоит. Но существует вероятность подтопления пойменных земель реки Тясмин в админпределах сел Хацки, Вергуны Черкасского района и Залевки, а также Головятино Смилянского района.

Подтопление возможно из-за того, что уклон Тясмина в этих местах чрезвычайно малый и надлежащего гидравлического стока не обеспечивает. Кроме того, подтопления угрожают нескольким селам в Каневском районе от Днепра, и в Катеринопольском и Звенигородском районах на реке Гнилой Тикич.

Комиссией управления проведено обследование водохозяйственных объектов на предмет готовности к пропуску ледоплава и наводнения, разработаны первоочередные меры для обеспечения безаварийного пропуска паводка. В управлении созданы 9 аварийных бригад, подготовлены 37 единиц машин и механизмов, автономных водооткачивающих средств, на дамбах сосредоточены аварийные запасы камня.

В то же время, как отметили в Черкасском региональном управлении водных ресурсов, паводка на Днепре ожидать не стоит. При всех обстоятельствах, которые будут влиять на резкое развитие паводка, - высокая температура воздуха, резкое потепление - паводка на Днепре не ожидают. В Кременчугском водохранилище, которое является основным регулятором воды на Днепре, свободный объем составляет 4,4 куб км. Этого достаточно, чтобы принять избыточные воды из Киевского и Каневского водохранилищ. Сейчас свободный объем по каскаду водохранилища Днепра равняется около 7 куб км.

В областном управлении ГСЧС отметили, что подтопления в области возможны, однако их масштабы будут незначительными. Спасатели готовы к реагированию на весенний паводок и ледоплав. Кроме того, проведен ряд мероприятий по безопасному пропуску наводнения: проверены все гидросооружения, канализации.

В Черкасском гидрометеоцентре отмечают, что предпосылки для небольшого весеннего паводка в Черкасской области существуют, но угрожающей ситуация не будет. За последние два года наводнения были маловодны и уровень воды в реках Черкащины был невысоким. Наибольшее наводнение за историю Черкащины произошло 1980 года в результате большого снегопада и внезапного потепления. Вода затопила несколько тысяч домов вдоль берегов рек.