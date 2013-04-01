В Севастополе открыта охота на нарушителей чистоты

В Севастополе городские власти разрабатывают систему поощрений за сообщения о нарушителях чистоты, что, как ожидается, позволит избавиться от несанкционированных свалок и злостных нарушителей чистоты.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков в эфире местного телевидения.

«Сейчас мы разрабатываем положение, что те люди, которые дадут власти информацию о том, кто мусорит, будут премированы из местного бюджета. Мы надеемся, что это позволит нам избавиться от несанкционированных свалок и злостных нарушителей чистоты Севастополя», - сказал С.Савенков.

Как отметил вице-губернатор, городская администрация и горсовет разрабатывают документы, регламентирующие контроль предприятий и учреждений за чистотой прилегающих территорий.

«В первую очередь это будет корректировка правил благоустройства территорий. Мы удивились тому, что в 2006 году решением горсовета было отменено положение о содержании предприятиями прилегающих территорий. Если предприятия будут содержать в порядке прилегающие территории, то процентов на 50 мы проблему эту решим. Поэтому это положение нужно будет немедленно вернуть», - сказал С.Савенков.

Кроме того, по его мнению, еще одним важным направлением должна стать разъяснительная работа среди населения.