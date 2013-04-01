Днепропетровщина: на пастбище найдены мины времен войны

31 марта недалеко от села Назаровка Софиевского района Днепропетровской области во время выпаса скота местный житель нашел 40 минометных мин времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на место происшествия прибыла оперативная группа управления, которая идентифицировала боеприпасы как 82-миллиметровые минометные мины времен Второй мировой войны.

Подана заявка в группу пиротехнических работ на уничтожение боеприпасов.