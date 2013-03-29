В столице почистили 70% ливнеприемников

В Киеве на утро 29 марта очищены и готовы принимать воду, в среднем, 70% ливнеприемников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции директор Департамента городского благоустройства и охраны природной среды КГГА Сергей Садовой, ссылаясь на отчеты районных администраций.

По его словам, сейчас каждый район проводит работы по очистке и подготовке к работе после зимы ливнестоков и канализационных систем. По данным из районов, на утро сегодняшнего дня в Голосеевском районе очищено 70%, Дарницком – 60%, Деснянском – 80%, Днепровском – 70%, Оболонском – 90%, Печерском – 80%, Подольском – 70%, Святошинском – 70%, Соломенском – 65%, Шевченковском – 80%.

С.Садовой сообщил, что по его поручению до конца сегодняшнего дня должны быть почищены 100% ливнеприемников в городе. При этом он подчеркнул, что инспекторы его департамента проверяют данные районных администраций.

Также директор Департамента по благоустройству проинформировал, что уже составлен список, в который включено 240 сооружений, преимущественно это дачная застройка, которым грозит подтопление. Причем в этом списке есть фамилии людей, проживающих живут в этих домах, для предупреждения их о необходимости эвакуации в случае угрожающей ситуации.

С.Садовой заверил, что жилье для этих людей в случае их отселения готово. В частности, это общежития и резервный жилищный фонд города.

В то же время С.Садовой сказал, что пока никаких оснований волноваться этим людям нет. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни днем будет потепление, а ночью морозы. Из-за этого снег будет таять постепенно, и вода будет приниматься ливнестоками, и это не должно привести к подтоплениям, отметил он.

“Но независимо от такого успокоительного прогноза Кульбиды, мы готовимся, и уже готовы к своей оперативной работе”, - заверил С.Садовой. По его словам, киевляне должны быть спокойны, поскольку ситуация контролируется.

“Понятно, что асфальт не будет сухим, потому что это природное явление. Но слово “поплывет” (о Киеве во время наводнения) мне совсем не нравится. Мы все сделаем для того, чтобы не было того негатива с большой нагрузкой, водным покровом на асфальте, невозможностью передвигаться на автомобилях”, - отметил директор профильного департамента.

Он также сообщил, что сейчас разрабатывается электронная схема на период весеннего водополья, которая будет отображать оперативную информацию по городу с учетом уровня реки Днепр и таяния снегов. Он подчеркнул, что обычно в Киеве наводнение начинается с 20 апреля.