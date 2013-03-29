Жителей Львовщины предупредили о наводнениях

Львовская облгосадминистрация обратилась к жителям области с предупреждением о возможных наводнениях на территории области и подтоплении населенных пунктов во время таяния снега.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, согласно прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии 30-31 марта на территории области начнется развитие второй волны наводнения, которое также продлится в первой декаде апреля.

Как отмечается в сообщении, выход воды на заводь наиболее вероятен в прилегающих к Днестру районах области.

При активном снеготаянии и выпадении дождей на одамбованных участках реки Днестр, ее притоков и реки Вишня (бассейн реки Сян) в Мостиском, Самборском, Николаевском, Городокском и Жидачевском районах не исключено негативное влияние высоких весенних вод на состояние дамб. При этом возможно достижение отметок начального подтопления отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов или осложнение доезда к отдельным из них. В бассейнах рек Западный Буг, Стырь ожидается повсеместное затопление заводей, значительных площадей сельхозугодий.

Как информирует пресс-служба, в Сокальском районе возможно частичное подтопление отдельных населенных пунктов (с. Силец, с. Междуречье), приречной части г. Червоноград. В Каменка-Бугском районе возможно достижение отметок подтопления отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов.

На одамбованных участках Западного Буга и его притоков возможно негативное влияние высоких вод на состояние дамб.

Во всех районах области при активном таянии снега дополнительные подтопления в отдельных населенных пунктах могут повлечь резкий подъем уровней воды на малых реках, значительный местный сток, накопление талодождевых вод в понижениях рельефа.