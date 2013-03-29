В Деснянском районе Киева из-за бешенства введен карантин

С 26 марта в Деснянском районе введен карантин из-за бешенства.

Об этом сообщается на сайте Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве.

Как отмечается в сообщении, согласно распоряжению Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Киева, с 26 марта были введены карантинные ограничения из-за бешенства на части территории Деснянского района, а именно - микрорайона Быковня (улицы Кузбасская, Кисловодская, Путивльская, Бобринецкая, Радистов, Ушицкая, переулок Путивльский и Броварской проспект).

Прилегающая к микрорайону Быковня территория Деснянского района, в частности Лесного массива, тоже была определена угрожающей зоной.

Сообщается, что в поселке Быковня лиса покусала собак на четырех подворьях. Одна собака загрызла лису, и после лабораторного анализа у нее было обнаружено бешенство.

27-28 марта в поселке Быковня специалисты ветеринарной медицины ГУ “Центр охраны здоровья животных в городе Киеве” провели прививку против бешенства 165 животным.

«Карантинные ограничения по бешенству будут сняты через два месяца со дня последнего случая заболевания, при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей инструкцией “О мерах по борьбе с бешенством животных”. Также будем рекомендовать владельцам животных, проживающим на указанных улицах, надежно изолировать собак и котов, и не вывозить их за пределы Быковни. К тем же владельцам, которые будут нарушать рекомендации, будем принимать действенные меры», – отметил и.о. председателя Деснянской райгосадминистрации, председатель Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Деснянской райгосадминистрации Вадим Костюченко.

Также в карантинный период на территории Деснянского района запрещается проводить выставки, выводки и другие зрелищные мероприятия с участием собак.

Прививки против бешенства и в дальнейшем будут проводиться животным, которые содержатся вокруг очага инфекции, и животным, подозрительным на заражение бешенством. Такие животные будут находиться под наблюдением в течение 60 дней.

Жители Деснянского района могут сделать прививку против бешенства в травмпункте поликлиники для взрослых № 2 по адресу: ул. Драйзера, 19, телефон: 515-88-52.