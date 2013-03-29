Львовщина: в ДТП погибли 20-летний парень и 13-летняя девочка

В Львовской области при столкновении легкового автомобиля «Опель Омега» и грузового автомобиля «Рено Магнум» погиб водитель и пассажирка легкового авто. Еще два пассажира „Опеля” госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, ДТП произошло 28 марта около 21.40 в Яворивском районе на автодороге «Львов-Краковец».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель Омега», 20-летний житель Львовской области, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Рено Магнум» под управлением 52-летнего жителя Харькова. В результате ДТП погибли водитель легкового авто и его 13-летняя пассажирка, оба жители Яворивского района.

Еще два пассажира «Опеля», 20-летняя девушка и 22-летний юноша, также жители Яворивского района, были госпитализированы с телесными повреждениями. У девушки медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки, ушибы, а у юноши – ушиб головного мозга.