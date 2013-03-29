Тернопольщина: нетрезвый водитель перевозил школьников

В Тернопольской области нетрезвый водитель перевозил школьников.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, инцидент случился 27 марта.

«В рамках спецоперации «Автобус» остановили школьный автобус из Зборовского района, который перевозил организованную группу детей. И оказалось, что водитель их везет в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили протокол, дальнейшая судьба водителя будет решаться в суде», – рассказал старший госавтоинспектор по особым поручениям областного управления Госавтоинспекции Владимир Погребной.

В целом в рамках операции «Автобус», которая проходила в течение марта, работники ГАИ выявили двух водителей, которые управляли автобусами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, задокументировано более 600 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта, почти 300 отклонений от утвержденного маршрута.

За выявленные нарушения работники ГАИ направили в территориальное управление Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте предложения о лишении 4 перевозчиков лицензий на право предоставления пассажирских услуг.