Киев: «Плесо» готовится к возможным последствиям паводка

Для избежания весеннего паводка специалисты коммунального предприятия «Плесо» проводят обследование готовности водорегулирующих, водопропускных и очистительных сооружений, насосных станций к безаварийному пропуску ледоплава, весеннего и дождевых паводков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, работники профильного предприятия обследуют состояние готовности водных объектов, гидротехнических и водопропускных сооружений, очищают водосбросы и водопропускные трубы, готовят шандорные устройства и задвижки на очистительных сооружениях ливневой канализации.

Кроме того, регулярно проверяется техническое состояние оборудования насосных станций. Уже проведены пробные пуски насосов, организована робота Специализированной аварийной спасательно-водолазной службы (САСВС) КП «Плесо» к расчистке водопропускных сооружений, проверено состояние аварийно-спасательного оборудования, а также подготовлен план реагирования на чрезвычайные ситуации во время наводнения.

Силами рабочих по благоустройству КП «Плесо» проводится очистка оголовков водопропускных сооружений и русел реки Лыбидь.

Для обеспечения готовности очистительных сооружений и насосных станций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций во время паводков, пропуска ледоплава и наводнения насосные станции микрорайона Русановские сады и по ул. Довбуша (ДВРЗ) уже принимают меры по снижению уровня воды, а насосные станции «Осокорки-Позняки», «Жуков остров», «Алябьева» находятся в полной технической готовности.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Садовой сообщил, что специалисты в настоящее время допускают локальные проблемы с подтоплением, в частности, в Голосеевском и Святошинском районах, а также Русанивских садов.