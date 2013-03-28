В Днепропетровске открыт еще один детдом семейного типа

В Днепропетровске открыт детский дом семейного типа семьи Деревянко.

Как сообщили УНИАН с Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", в церемонии открытия взяли участие министр социальной политики Наталья Королевская, губернатор Днепропетровской области Дмитрий Колесников, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, директор фонда Р.Ахметова Анатолий Заболотный. Мероприятие состоялось в рамках реализации региональной программы «Семья для ребенка». Всего в этом году на Днепропетровщине создано 7 детских домов семейного типа и 21 приемных семей.

В семье Деревянко воспитывается семеро детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В рамках Меморандума о сотрудничестве между Днепропетровской облгосадминистрацией и благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», семье выделили двухэтажный дом с семью комнатами, полностью обустроенный мебелью и бытовой техникой.

Открывая ДДСТ, губернатор Дмитрий Колесников отметил: «Детский дом семейного типа - это реальное решение вопроса сиротства. Здесь ребенок получает воспитание и заботу, любовь и тепло. Здесь прививаются семейные ценности, которые позволяют ребенку найти свое место в жизни».

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Это уже двадцатый детский дом семейного типа, который мы открываем здесь, на Днепропетровщине, в рамках совместного проекта «Семья для ребенка». В целом по Украине мы создали более тридцати таких домов. Эта форма воспитания позволяет охватить теплом семьи большое количество детей одновременно - от 5 до 10. При этом вопросе очень важно правильно выбрать семью, чтобы родители были готовы к такой миссии. Василий и Елена показали, что способны воспитать не только сына Игоря, а еще 7 детей. Для этой семьи мы купили большой и просторный дом стоимостью 157 тыс. долларов. Сейчас он в собственности организации «Сияние радуги» под руководством отца Пинчука, который сам воспитывает 12 детей. Через 5 лет успешного функционирования детского дома семейного типа это здание перейдет в собственность семьи Деревянко».

В 2012 году в Днепропетровске создано 4 детских дома семейного типа и 21 приемную семью, в которые устроено 53 ребенка.