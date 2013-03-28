В Киеве каникулы продлены до 4 апреля

С целью стабилизации эпидемической ситуации и предотвращения роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ столичные власти приняли решение продлить весенние каникулы в школах на три дня – до 4 апреля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

Как отмечается, с первых недель марта наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников общеобразовательных учебных заведений города. Несмотря на то, что показатели заболеваемости еще не превысили эпидемический порог, заболеваемость среди киевлян, а особенно среди детей, возросла.

Так, по словам директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева, приостановка занятий в школах в эпидемически опасный период позволит снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2-2,5 раза.

В то же время в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта сообщили, что такая краткосрочная приостановка занятий не повлияет на учебно-воспитательный процесс.