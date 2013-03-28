Во Львове глыбы льда, упавшие с крыши, тяжело травмировали женщин

В центре Львова вчера, 27 марта, две женщины пострадали в результате падения с крыши дома снежного пласта и ледяной сосульки. Обе пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в 13.10 на ул. Под дубом, 24 (Галицкий район, ЛКП «Центральное», общежитие ЛКП «Львовэлектротранс») в результате падения сосульки с крыши дома травмирована 36-летняя жительница Львова. Потерпевшую с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы, госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В 17.15 на ул. Леси Украинки, 1 (Галицкий район, театр им. Марии Заньковецкой) в результате падения пласта снега с крыши у служебного входа театра травмирована 78-летняя львовянка. У потерпевшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.