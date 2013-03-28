От чего подтопит Киев

В Украинском гидрометцентре считают, что Киев может подтопить не из-за повышения уровня воды в реках, а в результате таяния большого количества снега, который лежит в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник гидрометцентра Николай Кульбида сказал сегодня, выступая на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

По словам Н.Кульбиды, по оценкам гидрометцентра, максимальный уровень весеннего половодья в Киеве может составлять от 650 до 710 сантиметров выше условного нуля, или 93,5-94,1 метра по Балтийской системе, а это не приведет к подтоплениям.

Кроме того, специалисты гидрометцентра будут рекомендовать снизить уровни воды в Каневском и Киевском водохранилищах, несмотря на то, что во время половодья уровень воды в них прогнозируется тоже не выше нормы.

“Даже при верхней границе интервала в Киеве от реки Днепр никаких серьезных последствий не будет. А при том, что этот уровень будет еще снижен за счет уровня водохранилищ, то можно говорить, что при пропуске максимальных показателей весеннего половодья на Днепре в Киеве затопления может произойти на прирусловых территориях зон отдыха на Днепре, возможны перелил воды через Левобережную дамбу Бортничи-Вишни, затопление ее сниженных частей и осложнение или прекращение проезда по этой дамбе транспорта; затопление левобережной заводи между руслом Днепра и склоном его долины — это Осокорки, Вишни, Гнедин; затопление сниженных участков местных дорог в заводи. Возможно подтопление отдельных прирусловых участков частной садово-дачной застройки, как в городской, так и в пригородной зоне, которые расположенные на заводи вдоль Каневского водохранилища — Корчеватое, Воскресенские сады, Вишни”, - сообщил Н.Кульбида.

При этом он подчеркнул, что “при таких ожидаемых уровнях жилым массивам, промышленным объектам в Киеве затопление или какие-то негативные последствия от реки при прохождении максимальных уровней половодья не угрожают”.

“Самое большее внимание нужно уделить именно определению мест, где может накапливаться местный сток в результате таяния снега. Для Киева это будет главная проблема, на наш взгляд, а не от реки”, - отметил Н.Кульбида.

По его словам, уровень половодья, который ожидается этой весной, наблюдался в 1985-м, 1986-м и 1994 годах, и тогда ничего чрезвычайного не произошло.

Н.Кульбида пообещал, что для Киева в ближайшее время будет составлен отдельный прогноз погоды, который поможет лучше предвидеть ситуацию с таянием снега.