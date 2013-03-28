В Донецкой области не хватает 4,5 тысяч врачей

В Донецкой области в настоящее время не хватает 4,5 тыс. врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации - начальник главного управления здравоохранения ОГА Елена Петряева.

По ее словам, в настоящее время «всего работает в регионе около 20 тыс врачей, в целом по области не хватает 4,5 тыс. врачей».

«У нас сейчас дефицит семейных врачей, участковых педиатров, неонатологов, фтизиатров, патологоанатомов и судебных медиков. Появился дефицит и врачей акушеров-гинекологов, несмотря на то, что раньше эта профессия была супер востребованной», - сказала Е.Петряева. Она отметила, что пока в городах области «только нет дефицита стоматологов и врачей-дерматовенерологов».

Е.Петряева констатировала, что во всех городах есть проблемы в той, или иной степени с укомплектованностью врачебными кадрами.

«Есть города, которые лучше укомплектованы, районы. У нас очень серьезная проблемная ситуация с укомплектованием штатов в Енакиево, в Красном Лимане. Уже и в Донецке есть, и в Макеевке есть проблемы, во всех городах есть проблемы», - отметила замглавы облгосадминистрации..

Она подчеркнула, что областная власть инициировала в городах на местах принятие программ, направленных на стимулирование врачей, их поддержку, предоставление им жилплощади.

«Мы инициировали принятие программ местных стимулов, потому что при том уровне заработной платы, которая сегодня есть, конечно, отток кадров идет достаточно большой. Ведь заработная плата поднялась у семейных и участковых врачей, а у остальных осталась прежней, невысокой», - сказала Е.Петряева, добавив, что 25% работающих врачей сегодня в области - это люди пенсионного возраста.