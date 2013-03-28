Житомирщина: детям-сиротам вернули однокомнатную квартиру

В Житомирской области прокуратура вернула жилье шести несовершеннолетним, лишенным родительской опеки.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, в начале этой недели по результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой Малинского района на имя городского председателя Малина, несовершеннолетним вернули квартиру.

Установлено, что исполнительный комитет Малинского городского совета не закрепил права на жилье за шестью несовершеннолетними детьми, родители которых лишены родительских прав. В дальнейшем однокомнатная квартира детей решением исполкома была незаконно предоставлена в пользование другим лицам.

Прокурор Малинского района для восстановления прав детей на жилье внес представление городскому председателю, которое теперь рассмотрено и решением исполкома Малинского горсовета за шестью несовершеннолетними детьми из одной семьи закрепили право на жилье.