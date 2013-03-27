В Закарпатье перевернулся автобус: пострадали 5 пассажиров

Получили телесные повреждения

Сегодня около 7.30 на автодороге государственного значения Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов вблизи города Хуст Закарпатской области перевернулся микроавтобус «Mercedes-benz – 208». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в салоне автобуса, кроме водителя, находились семеро пассажиров. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров получили телесные повреждения. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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