В Закарпатье перевернулся автобус: пострадали 5 пассажиров
16:10, 27 марта 2013Новости регионов
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Получили телесные повреждения
Сегодня около 7.30 на автодороге государственного значения Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов вблизи города Хуст Закарпатской области перевернулся микроавтобус «Mercedes-benz – 208».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в салоне автобуса, кроме водителя, находились семеро пассажиров.
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров получили телесные повреждения.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.
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