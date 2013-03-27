Полтавской области паводок не угрожает

Полтавской области весной 2013 года паводок не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции, посвященной 3-летию пребывания на должности, заявил губернатор области Александр Удовиченко.

По его словам, количество снега выпавшего этой зимой в регионе не приведет к угрозе паводка.

«С водой, которая может прийти с севера, регион справится, к этому мы подготовились. Все пропускные системы в области проверены и готовы к работе», - сказал А.Удовиченко.

Руководство Кременчугской ГЭС также сообщило УНИАН, что готово к весеннему паводку и готово пропустить «большую воду, которая может прийти из России и севера Украины».