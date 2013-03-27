Обнародуют карту Киева с местами возможных подтоплений

Завтра к концу дня на сайте Киевской городской государственной администрации будет размещена карта с местами возможных подтоплений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Садовой.

“Схему Плана мы сейчас анализируем, и сделаем это к вечеру, и вывешиваем завтра на официальной странице”, - пообещал С.Садовой.

Он заверил, что у городской власти есть план действий на случай возникновения подтоплений в том или ином месте. “Мы его сейчас корректируем. Мы анализируем тот приток воды, который на сегодняшний день может быть”, - отметил руководитель департамента. Он допускает, что локальные проблемы с подтоплением могут быть, в частности, в Голосеевском и Святошинском районах.

“Если брать территорию Русановских садов, по анализу подъема воды, возможно, мы будем людей перемещать в другие места”, - добавил С.Садовой.

Он отметил, что карта возможных подтоплений составлена с учетом проблемных мест, где возникали подтопления в прошлые годы. “Мы знаем эти места, соответственно, мы будем работать с людьми, определяем, куда их можно переселить, если будет необходимость ”, - прокомментировал С.Садовой те меры реагирования, которые разрабатывает городская власть.

По его словам, сейчас готовится спецтехника для откачивания воды, а в районах формируются оперативные бригады быстрого реагирования, которые будут дежурить круглосуточно.

Вместе с тем С.Садовой отметил, что вряд ли во время ближайшего потепления придется кого-то эвакуировать из-за подтопления. По его словам, уже есть акты о готовности канализационных стоков к работе, и ведется проверка состояния ливневых систем. Он также подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие в дальнейшем будут температуры.

На вопрос журналистов, какой объем воды в этом году ожидается в Киеве весной, С.Садовой ответил: “Объем воды в том году был значительно меньше. В этом году мы ожидаем увеличений, ну, может, вдвое точно”.

Представитель киевской власти пообещал, что киевлян будут информировать о ситуации с таянием снегов: “Поверьте мне, у нас не будет такого больше, что люди не понимают, что происходит. Весь анализ, вся информация будет выдана полностью. И мы будем работать”.