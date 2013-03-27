В Дрогобыче в гостинице "Тустань” сгорел 48-летний мужчина

В Львовской области в дрогобычской гостиницы "Тустань” во время пожара в комнате погиб 48-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 26 марта в 12.25 в городе Дрогобыче в комнате на пятом этаже пятиэтажной гостиницы «Тустань» возник пожар. Во время гашения пожара было обнаружено тело 48-летнего жителя пгт Меденичи Дрогобычского района.

Пожар был ликвидирован силами одного пожарного подразделения. Причина возгорания – неосторожное обращение погибшего с огнем во время курения.

Проводится доследственная проверка.