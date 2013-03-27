Львовщина: под тяжестью снега обвалилась крыша школы

Во Львовской области под тяжестью снега обвалилась крыша средней общеобразовательной школы в селе Городище Самборского района.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, чрезвычайное происшествие случилось вчера, 26 марта.

“На рассвете, в 4.00, в с. Городище Самборского района под тяжестью снега обвалилось шиферное покрытие (площадью 120 кв. м) крыши здания спортивного зала Городищенской “СОШ І-ІІ степеней – дошкольное учебное заведение”. В результате происшествия пострадавших нет. Учебный процесс в учебно-воспитательном заведении (построено в 1992 году) не прекращался”, - отмечается в сообщении.

Восстановительные работы планируется завершить в течение трех суток.