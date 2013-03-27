Черниговщина: во время пожара в гимназии пострадала женщина

В Черниговской области возник пожар в гимназии во время которого пострадала женщина - технический работник.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В г. Борзна по ул. Б.Хмельницкого, 1 вчера утром произошел пожар в здании гимназии им. П.Кулиша. Загорание произошло в помещении для технических работников в двухэтажном здании, 1912 году постройки. Огнем повреждена мебель, облицовка стен служебного помещения техработников и облицовка стен коридора. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. В результате пожара техработница гимназии, 1948 года рождения, получила ожоги лица, верхних дыхательных путей и рук ІІ степени.

Сейчас ущерб, нанесенный загоранием, устанавливается. Спасены материальные ценности на сумму 400 тыс. грн.