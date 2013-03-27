Полтавщина: 10 населенных пунктов остаются обесточенными

В Украине ремонтными бригадами облэнерго начиная с 22 марта полностью восстановлено электроснабжение в 1 тысяче 207 населенных пунктах, обесточенных вследствие ненастья из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач.

По состоянию на 7.00 среды остаются обесточенными 10 населенных пунктов в Полтавской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации «Укравтодора», проезд по автодорогам государственного значения обеспечен.

Силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионах в течение суток оказана помощь 194 автотранспортным средствам и 388 людям.

ГСЧС развернут 331 мобильный спасательный пункт, где за сутки оказана помощь 465 людям.

К мероприятиям по обеспечению постоянного функционирования объектов жизнедеятельности населения, социально-бытовой сферы и транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения и в Киеве за прошедшие сутки привлекались 51 тысяча 660 человек и 7 тысяч 417 единиц техники.

На местах координацию действий осуществляют оперативные группы Главных управлений (управлений) ГСЧС в областях, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям – рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.