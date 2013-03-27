Ривненщина: на мусорной свалке нашли тело младенца

На мусорной свалке в селе Здовбица Здолбуновского района Ривненской области обнаружено тело младенца.

Как сообщили УНИАН в Управление МВД Украины в области, тело ребенка (девочки) в полиэтиленовом пакете обнаружил вечером 25 марта работник мусорной свалки, на которую вывозят мусор из Здолбунова и соседних сел.

Мужчина сразу же сообщил об этом в милицию. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, а также начальник областного управления генерал-майор милиции Василий Лазутко.

«Девочка была завернута в пеленку. Причину смерти ребенка эксперты назовут после проведения ее вскрытия. А милиционеры сейчас ищут маму ребенка и свидетелей», - сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко.