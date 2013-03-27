На развитие туризма в Крыму выделили 5,5 млн

Министерство курортов и туризма Крыма в 2013 году получило из бюджета АР Крым 5,5 млн грн на реализацию Программы развития туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев сегодня на пресс-конференции.

«В 2012 году программа финансировалась в полном объеме, в этом году она недофинансирована. Мы планировали 16 млн грн, получили 5,5 млн грн из бюджета. Но это связано с тем, что у нас появился другой источник финансирования — европейский бюджет, который выделил 5,5 млн евро. Таким образом, программа этого года финансируется почти полностью, за исключением нескольких проектов, которые были перенесены на 2014 год», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Крым посетило 6,15 млн туристов.