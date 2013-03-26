Судмедэксперты незаконно взыскали с родственников умерших около 100 тыс. грн

Служебные лица коммунального заведения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Днепропетровской области с ноября по февраль незаконно взыскали с родственников умерших граждан около 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, об этом свидетельствует прокурорская проверка бюро судмедэкспертизы по вопросу законности предоставления платных услуг.

«Служебные лица ОКЗ «Бюро СМЭ» в период с 20 ноября 2012 года по 12 февраля 2013 года незаконно взимали с граждан плату за услуги содержания тел умерших, которые находятся на хранении в индивидуальной холодильной камере, содержание тел умерших в трупохранилище сверх норм пребывания, транспортные услуги по доставке умерших к моргу. Общая сумма денежных средств, которые были незаконно взысканы с граждан за указанный период, составила около 100 тыс. грн», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Также проверка установила, что руководство заведения допускает грубые нарушения законодательства о труде.

В частности, нарушается длительность рабочего времени без разрешения первичной профсоюзной организации, несвоевременно насчитывается и выплачивается заработная плата работникам в двойном размере за сверхурочную работу.

Сведения о выявленных нарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 и ч.1 ст.172 УК Украины (злоупотребление служебным положением и грубое нарушение законодательства о труде).

Кроме того, прокуратурой внесено представление директору департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации об устранении нарушений действующего законодательства в ОКЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», причин и условий, которые им способствовали.