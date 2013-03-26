В столице сосульки травмировали трех человек

В Киеве за последние дни зафиксированы три случая травмирования людей сосульками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак.

Он отметил, что с самого начала чрезвычайной ситуации было выдано распоряжение, чтобы руководители ЖЭКов и профильных служб города усилили работу по снятию сосулек и оградили опасные места ограничительными лентами.

“Снег и сосульки будут. Мы имеем сегодня уже три случая падения сосулек и травмирования людей. К счастью, нет смертельных случаев”, - сказал А.Мазурчак.

По его словам, два случая падения сосулек - с офисных зданий.

Вместе с тем, как заверил А.Мазурчак, сейчас в городе работают 102 инспектора, которые следят за очисткой от снега и сосулек не только зданий, которые на балансе коммунальщиков, но и тех, которые находятся на балансе других предприятий.

“Все получают соответствующие предписания, чтобы снять снег и сосульки. Сегодня инспекторы работают во всех районах”, - отметил он.