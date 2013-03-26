В столице выделено ещё 18 площадок для вывоза снега

В столице дополнительно выделено 18 площадок, на которые вывозят убранный снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Он напомнил, что в Киеве до этого было 34 места, куда свозится снег, и они уже полностью заполнены.

А.Мазурчак сообщил, что на места складирования прошлой ночью коммунальные службы вывезли около 38 тыс. тонн снега, к работам привлечена дополнительная техника крупных предприятий.

В то же время он прогнозирует, что город не сможет вывезти более чем 200 тыс. тонн снега. При этом первый заместитель председателя КГГА считает, что подтопление городу не грозит, поскольку после прогнозируемого на конец недели резкого потепления опять ожидается снижение температуры, то есть таяние снега в городе будет проходить постепенно.

Также он отметил, что ситуация в городе во время таяния снега будет зависеть от состояния ливневых стоков, и этим вопросам сейчас занимаются их балансодержатели, в частности, “Киевавтодор” и ЖЭКи.

А.Мазурчак обратил внимание, что синоптики не прогнозирует высокого уровня воды в Днепре, что также снижает угрозу подтопления города.