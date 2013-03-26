В КГГА опровергают информацию об умерших пациентах "скорой"

Информация, распространенная в СМИ, о летальных случаях в «каретах скорой» из-за нерасчищенной ул. Машиностроительной в Киеве, не отвечает действительности.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Виталий Мохорев, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Он сказал, что, по данным Киевской городской станции скорой медицинской помощи, в период с 23 до 26 марта по телефону «103» зарегистрировано 6 вызовов от жителей этой улицы. «Все вызовы обслужены своевременно. Двое пациентов госпитализированы», - сообщил В.Мохорев.

Как сообщалось, СМИ со ссылкой на активистов HelpKyiv писали, что несколько пациентов "скорой" умерли из-за нерасчищенной ул. Машиностроительной на подъезде к станции «скорой».