В Сумах пьяный водитель Hyundai врезался в маршрутку

В Сумах сегодня, 26 марта, пьяный водитель автомобиля Hyundai Tucson врезался в маршрутное такси.

Как передает корреспондент УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло около 9 часа утра на улице Харьковской в районе пересечения с проспектом Лушпы и ул. Прокофьева.

По информации управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, водитель Hyundai Tucson, 1976 года рождения, управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. По словам очевидцев, водитель Hyundai при повороте на большой скорости заехал в сугроб на обочине проезжей части. При этом автомобиль перевернулся на бок и начал двигаться в направлении остановки, где в тот момент стояло маршрутное такси. Во время аварии в салоне маршрутки находилось около 20 пассажиров. По предварительным данными ГАИ, в результате аварии была травмирована женщина-пешеход. При этом очевидцы утверждают, что если бы не сугроб, то последствия происшествия были бы намного серьезнее. По факту ДТП проводится расследование.

Как уточнили УНИАН в ГАИ, водитель транспортного средства Hyundai Tucson ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2010 году на него впервые был составлен протокол за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В 2011 году за подобное нарушение суд лишил его прав.

После сегодняшней аварии водителя Hyundai Tucson доставили в наркодиспансер, где был проведен его медицинский осмотр: в его крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя.

Также стало известно, что пострадавшая девушка, которая находилась на остановке, получила легкие телесные повреждения. Она была доставлена в больницу, а после осмотра врачами ее отпустили домой.