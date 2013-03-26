Куда вывозят снег из Киева

Коммунальные службы вывозят снег из Киева на 34 специально отведенные площадки, удаленные от жилой застройки.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

“У нас есть 34 площадки, которые были предусмотрены. Снег — тот, который был, который вывозился в течение зимы, на них уже растаял, и у нас есть возможность вывозить на них опять новую порцию снега”, - сказал А.Мазурчак.

На вопрос, не будет ли угрожать подтопление жилым массивам в случае резкого повышения температуры воздуха и таяния снега на этих площадках, первый заместитель председателя КГГА заверил: “Они (площадки) безопасные. Они не близко к жилью. Предусматривается как раз, что они могут нормально таять. Более того, когда снег выгружается, он уже спрессован и поэтому тает намного медленнее, чем будет таять в городе. Всегда снег на таких площадках тает еще две недели после того, когда его вообще уже нет в городе”.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании городского штаба по ликвидации последствий непогоды А.Мазурчак проинформировал, что 23-25 марта из Киева вывезено 9,2 тыс. тонн снега, при том что в течение пятницы-субботы выпало, по приблизительным подсчетам, около 50 млн тонн снега. К этим работам привлечено дополнительно около 60 единиц техники, а также работают все снегоуборочные машины коммунальных предприятий и служб столицы.

В то же время, подчеркнул А.Мазурчак, учитывая огромное количество осадков, ситуация с вывозом снега сложная, и для ее улучшения планируется еще дополнительно привлечь около 200 единиц техники. Соответствующее поручение было дано заместителю председателя КГГА Анатолию Голубченко.

А.Мазурчак отметил, что В.Пшеничный должен дополнительно найти площади для складирования убранного в городе снега.

Справка УНИАН. Синоптики прогнозируют на субботу, 30 марта, до плюс 6 градусов тепла днем.