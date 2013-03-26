Ветеринары плохо контролируют безопасность продуктов

Прокуратура Киевской области разоблачила 20 ветеринаров, которые ненадлежащим образом контролировали безопасность пищевых продуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как заявили в прокуратуре, осуществляя контроль субъектов хозяйствования, должностные лица Главного управления ветеринарной медицины в Киевской области и его территориальных управлений регулярно нарушали законодательство.

В частности, как отмечается в сообщении, на управление возложена задача осуществлять ветеринарно-санитарный контроль и надзор за беспечностью и качеством пищевых продуктов, производством и готовой продукцией на мясоперерабатывающих, рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятиях.

В то же время должностные лица инспекционного органа, выявив в действиях предпринимателей нарушения, не обеспечивали надлежащего реального устранения нарушений закона и не контролировали выполнение внесенных предписаний. Кроме того, они не привлекали к ответственности предпринимателей, которые нарушали закон в указанной сфере.

Также прокуратурой установлено, что во время проведения плановых и внеплановых проверок органы ветеринарной медицины нарушали права субъектов хозяйствования. Выявлены случаи ненадлежащего оформления документов для проведения проверок и их результатов. Работники осуществляли инспекцию в любой момент без предварительного письменного уведомления субъектов. Чаще всего такие проверки проводились необоснованно и без оформленных направлений и приказов на проведение таких мероприятий, подчеркнули в прокуратуре, добавив, что одна из причин, обусловливающих такое положение вещей в деятельности контролирующего органа – это отсутствие контроля за работой подчиненных со стороны руководства Главного управления.

В результате начальнику Главного управления ветеринарной медицины внесено представление. По результатами его рассмотрения будет решен вопрос об ответственности виновных лиц, сказали в прокуратуре.