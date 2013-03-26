На киевских дорогах из заторов вытаскивают "скорые"

По данным сайта «Яндекс.Пробки», в настоящее время в Киеве наблюдаются сильные заторы - 10 баллов по десятибалльной шкале.

В то же время, по данным пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, по состоянию на 8.00 на автодорогах города работали подразделения ГСЧС - 89 единиц техники, 345 человек личного состава, в частности, по ул. Заболотного, ул. Е.Телиги, ул. Богатырская, Брест-Литовскому шоссе, ул. Э.Потье.

Из пробок силами спасателей извлечено 110 единиц крупногабаритной техники, 26 единиц легковой техники, 2 автобуса и 2 автомобиля скорой помощи.

За период усложнения погодных условий из дорожных пробок было извлечено 2923 единицы техники и оказана помощь 7451человеку.

В установленных 13 мобильных пунктах обогрева помогли 411 гражданам.