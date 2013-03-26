В Одесской области пропал 2-летний ребенок

В Овидиопольском районе Одесской области 25 марта пропал 2-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, мальчик исчез приблизительно в 15.40 со двора дома по улице Совхозной в селе Барабой.

Ребенок был одет в красную куртку, красные тапочки, белую шапку и коричневые штаны.

Милиция разыскивает мальчика и просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении ребенка, сообщить в милицию.