В Одесской области пропал 2-летний ребенок

10:54, 26 марта 2013
Новости регионов
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В Овидиопольском районе Одесской области 25 марта пропал 2-летний ребенок.

 
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Одесской области.
 
Согласно сообщению, мальчик исчез приблизительно в 15.40 со двора дома по улице Совхозной в селе Барабой.
 
Ребенок был одет в красную куртку, красные тапочки, белую шапку и коричневые штаны.
 
Милиция разыскивает мальчика и просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении ребенка, сообщить в милицию.
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