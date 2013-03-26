В Донецке продолжают искать профессора медуниверситета

В Донецке в настоящее время правоохранители продолжают расследования в криминальном производстве по факту исчезновения 42-летней профессора медицинского университета Натальи Калинкиной, пропавшей 5 ноября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. начальника главного управления МВД Украины в Донецкой области Роман Романов.

По его словам, уже почти 5 месяцев по факту исчезновения Н. Калинкиной «продолжается расследование, и здесь, где резонанс, оно стоит на контроле в МВД».

В то же время Р. Романов подчеркнул, что все действия правоохранителей, задействованных в расследовании этого резонансного преступления, по-прежнему являются тайной следствия.

«Я не буду рассказывать, где и какие мероприятия проводились, потому что озвучивать это в эфире я не имею права», - сказал руководитель областного УВД.

При этом он добавил: «Неоднократно мы выезжали в министерство, нас заслушивали… контроль есть. Версии отрабатываются все, они не поменялись».

Как сообщал УНИАН, Н.Калинкина пропала в Донецке 5 ноября 2012 года. По словам отца пропавшей, в 17.45 доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины №1 международного медицинского факультета Донецкого национального медуниверситета вышла после работы со своей кафедры, расположенной на территории Областной центральной клинической больницы,села в свой автомобиль и отправилась домой в микрорайон «Азотный». Но домой так и не доехала. 7 ноября была найдена машина пропавшей. Машина стояла возле 23-й больницы, в 100 метрах от входа в поликлинику. Ключи от машины были в замке. По словам родственников, на заднем сидении были видны два пятна от капель крови.

3 декабря Донецкая милиция предупредила, что все их действия по поиску Н.Калинкиной являются тайной следствия.

Донецкая областная прокуратура 7 декабря заявила, что контролирует ход расследования данного дела.